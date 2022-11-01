İşlerini halletmekte zorlandığı için 62'sinde okuma yazma öğreniyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşinin vefatından sonra günlük işlerini halletmekte zorlanan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Yaşare Özdemir, 62 yaşında okuma yazma öğreniyor.

Kepez Mahallesi'nde yaşayan Özdemir, eşinin vefat etmesinin ardından okuma yazma bilmediği için günlük işlerini halletmekte zorlanınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan seferberlik kapsamında Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan kursa katıldı.

Eğitmeninin birebir desteğiyle kısa zamanda ilerleme kaydeden Özdemir, azmiyle yaşıtlarına örnek oldu.

Kursa devam eden Özdemir, başarı belgesi aldıktan sonra ortaokulu bitirip bilgisayar kullanmayı da arzuluyor.

- "Sayın Cumhurbaşkanımıza, hanımına çok teşekkür ediyoruz"

Yaşare Özdemir, AA muhabirine, okuma yazma bilmediği için bankadaki işlerini çözemediğini, hastanede doktorları bulmada zorlandığını anlattı.

Eşinin vefatıyla okumaya karar verdiğini aktaran Özdemir, "İçimden gayret geldi, okumak geldi. Okumayı çok seviyorum. Çok hevesliyim. Arkadaşlarıma, okuma yazması olmayan herkese tavsiye ederim. Çok güzel bir şey. Hem toplum içine giriyorsun, okumamış olmak çok zor. Bir yerden girip bir yere çıkamıyorsun." diye konuştu.

Özdemir, okumayı bilen insanın her zorluğu aşabileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Hayalim var. Mesela burayı bitirdikten sonra ortaokulu okumak istiyorum, onu da bitiririm inşallah. Ondan sonra bilgisayar öğrenmeyi istiyorum. Yaşımız var ama okumayı çok istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, hanımına, bütün devlet büyüklerimize bize bu yolları açtıkları için çok çok teşekkür ediyoruz, çok memnun olduk. Allah razı olsun."

- "Hedefimiz, öğrenmenin güzelliğini ortaya koymak olmalı"

Ereğli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Metin Bozkurt da hayattaki en temel beceriyi birebir vermenin hem yaşlılar için hem de kendilerinin onlarla olan iletişimleri açısından çok değerli olduğunu ifade etti.

Okuma yazma seferberliğinin devam ettiğini aktaran Bozkurt, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Emine Erdoğan Hanımefendiye, Bakanımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, halk eğitime gönül vermiş tüm öğretmenlerimize ve öğrenmeyi seven tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz zaten öğrenmenin güzelliğini ortaya koymak olmalı. Yaşare teyzemiz de bunu sağladığı için tüm büyüklerimize çok teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

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