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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'tan kısa kısa

AA

Zonguldak'tan kısa kısa

ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ilk toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Belediye Başkanı Posbıyık, yıkımı gerçekleştirilen eski belediye hizmet binasının yeniden kültür merkezine dönüştürülmesi için 3 kez ihaleye çıkıldığını ancak başvuran firma olmadığını bildirdi.

Bu alanda tarihi buluntuların çıktığını anımsatan Posbıyık, "Müteahhitlerin ihaleye girebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığında iş yapabiliyor olması lazım, o belgesi olan müteahhit de Ereğli'de yok." dedi.

Belediyenin Uzunkum Caddesi'nde yaptırdığı yeme içme alanına şikayet üzerine ilgili bakanlık yetkililerince denetim gerçekleştirildiğini anlatan Posbıyık, imar revizyonu sürecinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından gerekli onayların geldiğini, gelecek ay mecliste imar revizyonunun görüşüleceğini kaydetti.

Mecliste görüşülen gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.

- Kandilli Belediye Başkanından GMİS'e taziye ziyareti

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Genel Maden İşçileri Sendikasına (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüşen Aydın, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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