Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı yapıldı

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ZONGULDAK (AA) - Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ikinci toplantısı, Halil Posbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki toplantıda, gündemdeki maddeler görüşüldü, 2023 yılı gelir ve gider bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Ereğli Belediyesinin 2023 yılı gider bütçesi 885, gelir bütçesi 751 milyon olarak belirlendi. Mali kuruluşlardan sağlanan finansman bütçesi net borçlanma ise 134 milyon olarak komisyonda geldiği şekilde kabul edildi.

Posbıyık, bütçenin hayırlı olmasını temenni etti.

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