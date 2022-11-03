Zonguldak'ta yengesini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yengesini silahlı ve bıçaklı kavgada öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yengesi N.D'yi silahlı ve bıçaklı kavgada öldüren N.D. ile ağabeyi M.D. ve yeğeni C.D. ile tarafların yakınları ve avukatlar katıldı.

Tutuklu sanık N.D. savunmasında, maktul ve ağabeyi arasında gürültü ve benzeri konularda daha önce tartışma yaşadıklarını söyledi.

Babadan kalma evlerini sahiplenmek istediklerini ve kendilerini orada barındırmamaya çalıştıklarını ileri süren N.D, "Olay günü evdeydim. Çöp atmaya gittim saat 19.30 sıralarıydı, çöpü attım eve geçtim. Silah üzerimdeydi. Mobilyacı bir arkadaşım vardı onun yanına gidecektim. Yola doğru giderken karşıma maktul çıktı. 'Beni sabaha kadar uyutmadın, senden çektiğimiz nedir, nasıl anlaşacağız seninle?' dedim. O da bana ağza alınmayacak şekilde hakaretler etti. Benim amacım öldürmek değildi. Belden aşağısına ateş ettim. O gün alkollü olduğum doğrudur." diye konuştu.

Sanığın yeğeni C.D. de sanığın 2019'dan itibaren bahsettiği olayları çarpıttığını öne sürerek,"İki gün önce sanık mahallede, 'Ben katliam yapacağım.' diye belirtmiş." dedi.



Sanığın ağabeyi M.D. ise kardeşinin savunmalarının doğru olmadığını belirterek, "Sanık bu işi planlayarak yapmıştır." ifadesini kullandı.

Tanık T.K. de sanık N.D. ile yaptıkları konuşmalarda kendisine maktulü kastederek, "uyuyamıyorum sürekli gürültü yapıyor." diye söylediğini, sürekli kapılarına polis geldiğini anlattı.

Tanık ifadelerinin ardından olay anı cep telefonu ve güvenlik kameraları izletildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta, 16 Haziran'da aralarında çıkan tartışma sırasında N.D, yengesi N.D'yi silahla yaralamış ve silahının kabzasıyla kafasına vurmuştu. Annesinin yaralandığını öğrenip olay yerine gelen C.D. de amcası N.D'yi bıçakla yaralamıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.D. hakimlikçe tutuklanmış, yeğeni adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden N.D'nin cenazesi, 21 Haziran'da defnedilmişti.



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