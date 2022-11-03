Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bir miktar uyuşturucu madde, kenevir bitkisi, tabanca, 48 mermi, hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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