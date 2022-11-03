GÜNCELLEME - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 164 öğrenciden 142'si taburcu edildi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 164 öğrenciden 142'si taburcu edildi.

İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 164 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi gören 142 öğrenci taburcu edilirken, 22 öğrencinin ise kontrol amaçlı yatışları yapıldı.

Tedavisi devam edenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden alınan numune, Bolu'daki laboratuvara gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, AA muhabirine, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, hiçbir sorunun olmadığını söyledi.

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