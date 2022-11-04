Zonguldak'ta trafik ekipleri kırmızı ışıkta geçenleri dronla tespit etti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta trafik ekipleri dron kullanarak, kırmızı ışık uygulaması yaptı.



Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, kırmızı ışıkta geçen araçlar tespit edildi.



Durdurulan araçlara kırmızı ışıkta geçtikleri gerekçesiyle 427 lira idari para cezası uygulandı.



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