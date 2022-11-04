GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 183 öğrenci taburcu edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan 183 öğrenci taburcu edildi.

İlçede dün, taşımalı eğitim öğretim yapan 8 okuldaki 183 öğrenci, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerin tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce yemeklerden alınan numune, Bolu'daki laboratuvara gönderildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.