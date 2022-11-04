BEÜ Alaplı Meslek Yüksekokulu, ilçeyi "üniversite kenti" yapma hedefinde

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Burçin Şolt, ilçeyi "üniversite kenti" yapma gayreti içinde olduklarını belirtti.

Şolt, AA muhabirine, yönetim olarak hedeflerinin öğrencilerin kentle bütünleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Alaplı'da yerleşmiş bir kent kültürü olduğunu vurgulayan Şolt, "Kurumlar arası koordinasyon çok hızlı işliyor. Biz bugüne kadar hangi iş insanına, hangi oda başkanına gitmişsek güzel ağırlandık, çok güzel duygularla ayrıldık. Öğrencilerimize de kentin bu kadar yüce gönüllü olduğunu hep söylüyoruz ve Alaplı'ya yönlendiriyoruz. Odalarla kamu yararı güden derneklerle çeşitli projeler planlıyoruz. Bu projelerin kentle üniversite arasındaki bağlantıyı daha da kuvvetlendireceği inancındayım." diye konuştu.

Şolt, bu sene aktif olarak 1550 öğrencilerinin bulunduğunu aktararak, Alaplı'nın bu konunun bilincinde olup öğrencilere kucak açmasını, buranın bir "üniversite kenti" olarak Türkiye'de değil, tüm dünyada iyi anılmasını hedeflediklerini kaydetti.

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