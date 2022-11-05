GMİS Başkanı Yeşil'den Trabzonspor'un madenci ailelerine yardım kampanyasına teşekkür:

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Trabzonspor Kulübünün, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 42 işçinin ailelerine yönelik yardım kampanyası için teşekkür mesajı yayımladı.

GMİS'in mesajında, Trabzonspor Kulübünün, Bartın'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden madencilerin ailelerine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı yardım kampanyası düzenlediği belirtildi.

Kampanya kapsamında kaleci Uğurcan Çakır'ın eldiveninin açık artırmaya çıkarıldığı aktarılan açıklamada, "Yardım kampanyasında toplanan 765 bin lira, 42 maden işçimizin ailelerine bağışlandı." ifadesi yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, şunları kaydetti:

"Acımızı paylaşan ve maden işçilerimizin yanında olan Trabzonspor Kulübü, bu duyarlı davranışıyla bizlerin acısına bir nebze olsun su serpti. Tarihte bir maden işçimiz, Trabzonspor kalesini koruyan Şenol Güneş'e eldivenlerini göndermişti. O günden bugüne Trabzonspor ve maden işçisi arasında bir gönül bağı vardır. Başta Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, futbolcu ve tüm Trabzonspor taraftarına şehit maden işçilerimizin aileleri, maden işçileri ve sendikamız adına teşekkür ederim."

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