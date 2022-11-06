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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta amatör maçta futbolcular arasında arbede çıktı

AA

Zonguldak'ta amatör maçta futbolcular arasında arbede çıktı

ZONGULDAK (AA) - Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 6. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Kavaklıderespor'un futbolcuları arasında maç sonunda çıkan arbede polis ekiplerince büyümeden önlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan 5. Grup karşılaşmasını, Karadeniz Ereğli Belediyespor, 84. dakikada Mert Somay'ın golüyle 1-0 kazandı.

Maç sonunda sahaya giren Ereğli Belediyespor'un yedek kulübesindeki oyuncular ile konuk ekip oyuncuları arasında arbede çıktı.

Sahaya giren polis ekipleri, futbolcuları ayırarak arbedenin büyümesini önledi.

Konuk ekibin teknik heyeti ile ev sahibi takım taraftarları arasında da kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Taraflar, polis ve saha görevlilerince sakinleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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