Sarıkamış deniz şehitleri Zonguldak'ta anıldı

O, 145 IQ'lu tarihin en acımasız katillerinden biri!

ZONGULDAK (AA) - Sarıkamış Harekatı'na destek malzemeleri taşıyan 3 geminin 7 Kasım 1914'te Rus donanmasınca batırılması sonucu şehit olanlar, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anıldı.

Rus gemilerince batırılan "Bezm-i Alem", "Bahr-i Ahmer" ve "Mithat Paşa" gemilerinin mürettebatı anısına düzenlenen etkinlik, Ereğli Belediyesince Devrim Bulvarı'na yaptırılan ve 221 şehidin isimlerinin yazılı olduğu "Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı" önünde gerçekleştirildi.

Sarıkamış harekatına katılmış askerlerin üniformalarını giyen öğrencilerle ilçe protokolü, Bozhane mevkisinden anıt önüne kadar yürüyüş yaptı.



Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, yaptığı konuşmada, şanlı tarihin, fedakarlık, cesaret ve destansı kahramanlıklarla dolu mücadeleler ve şanlı zaferlerle yoğrulduğunu söyledi.

Eşsiz zaferlerle ulaşılan özgürlük, bağımsızlık ve vatanın bölünmez bütünlüğünün, bu uğurda canını feda etmekten bir an olsun çekinmeyen aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin azim, inanç ve kararlılığı sayesinde sağlandığını vurgulayan Tutulmaz, "Bu onurlu mücadeleler, çoğu zaman şanlı zaferlerle anıldığı kadar bazen asil milletimizin büyük cesaretle destansı kahramanlıklar sergilediği ancak dramatik, hüzün verici ve acı dolu anlarıyla da hatırlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

- "Aziz şehitlerimizin manevi hatıralarını hiçbir zaman unutmayacağız"

Rus gemilerince batırılan gemilerle ilgili bilgi de veren Tutulmaz, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin azmi, inancı, cesareti ve manevi hatıralarını hiçbir zaman millet olarak unutmayacağız. Milli birlik ve beraberliğimizin, bütünlüğümüzün simgesi olan o yüksek ruhu her zaman yaşatacak aziz şehitlerimizin acılarını yüreğimizde taşıyacağız." diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da 7 Kasım 1914'te şehit olan askerlerin gösterdiği kahramanlığı ve yazdığı destanı büyük saygıyla hatırladıklarını dile getirdi.

Posbıyık, şunları kaydetti:



"Bir milletin, bir devletin en önemli özelliği, geçmişinde kendilerine hizmet etmiş olduğu insanlara sahip çıkması, anması ve yaşatmasıyla önemlidir. Bu anıtta hem Sarıkamış'ta şehit olan Ereğlililer hem de batan 3 geminin 221 mürettebatının isimleri yazılı. Her yıl şehitlerimizin anısına aziz hatıralarını yaşatmak için bu anıtın etrafında buluşuyoruz. Hem onları hem Sarıkamış'ta şehit düşen binlerce vatan evladını rahmet ve minnetle anıyoruz."

Törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birlik Komutanlığınca Amfi Tiyatro'da konser verildi.

Protokol üyeleri, daha sonra TCG Yıldırım Fırkateyni ile gemilerin battığı yere açılarak denize çelenk bıraktı.

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