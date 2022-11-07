Zonguldak'ta tırın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tırın çarpması sonucu ağır yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, hastanede yaşamını yitirdi.

Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Mehmet Ali Turan'ın (60) kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır çarptı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı Turan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.

Turan'ın, elektrikli bisikletiyle gezmek için Ordu'dan ilçeye geldiği öğrenildi.

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