Zonguldak'ta yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Çaydeğirmeni beldesinde ikamet eden Siyami Gebedek'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Gebedek'in evine gelen ekipler, yaşlı adamın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekipleri, Gebedek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Gebedek'in cenazesi Devrek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.