Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 193. yıl dönümü kutlandı

ZONGULDAK (AA) - Ereğli ilçesinde kömürün bulunuşunun 193. yılı kapsamında "8 Kasım Uzun Mehmet'i Anma ve Kömür Günü" kutlandı.

Uzun Mehmet Anıtı önünde düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Uzun Mehmet'in 1829 yılında taş kömürünü bulmasının ardından 1848 yılında resmi üretimin başladığını belirterek, Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, madencilere ve maden havzasına sahip çıktığını söyledi.

Kömürün bulunuşuyla demir ve çelik fabrikaları, enerji santralleri kurulduğunu, kentin sanayi kentine dönüşerek "emeğin başkenti" ismini aldığını aktaran Mutlu, "Bugün 174 yıllık üretim kültürünün sahibiyiz. Bu tarihsel üretim sürecinde 5 bin maden şehidimiz var. Bölge insanımız acılar yaşayarak madenciliği öğrenmiştir." dedi.

Mutlu, enerjinin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Bir yandan ülkemizin bulunduğu coğrafyada süren enerji savaşları nedeniyle dünyada ve özellikle Avrupa'da yaşanan enerji krizi, diğer yandan uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi ve tedarikte yaşanan sorunlar, yerli ve milli kaynakların değerlendirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Gelişmiş ülkeler bile sanayilerinin taş kömürü ihtiyacını karşılayabilmek için hızlı bir şekilde kendi kaynaklarını harekete geçirmenin planlamasını yapıyor. Yeraltında çıkarılmayı bekleyen 1,5 milyar ton taşkömürü rezervimiz var. TTK'nin kurulu kapasitesi yıllık 5 milyon ton kömür üretimidir. Yani ülkemizin de kendi kaynaklarını harekete geçirme ve ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayabilme imkanı bulunmaktadır. TTK'nin işçi açıkları nedeniyle üretimini artıramadığını, işçi açıklarının ciddi anlamda iş sağlığı ve güvenliği zafiyetine neden olduğunu bugüne kadar ısrarla vurguladık."

Maden şehitlerinin yakınlarına tanınan haklardaki tarih sınırlamasının kaldırılmasına yönelik yasada değişiklik yapıldığını, torba yasayla düzenlemenin yürürlüğe girmesini beklediklerine değinen Mutlu, sürecin olumlu sonuçlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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