Zonguldak'ta "Atatürk'ü Anma" koşusu düzenlendi

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ZONGULDAK (AA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı kapsamında Zonguldak'ta anma koşusu gerçekleştirildi.

Atletizm İl Temsilciliğince 97 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başladı.

Öğrencilerin çeşitli kategorilerde yarıştığı koşuda, dereceye girenlere madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, gazetecilere, sporun daha çok yayılması için çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Bu anlamlı günde bir anma koşusu düzenlediklerini belirten Yüksel, "Geçmiş yıllara göre katılım daha yüksek oldu. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda da öğretmenlerimizin desteğiyle daha kalabalık bir şekilde yapabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.





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