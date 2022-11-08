Huzurevinde mutluluğa "evet" dediler

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki huzurevinde yaşayan 75 yaşındaki Ercan Birdal ile 72 yaşındaki Meliha Kıral hayatlarını birleştirdi.



Muğla'nın Dalaman ilçesinde 7 yıl önce tanışıp zaman içinde birbirlerine aşık olan Meliha Kıral 3 ay önce, Ercan Birdal ise 1 hafta önce Ereğli'deki İzmirlioğlu huzurevine yerleşti.

Önceki gün Ereğli sahilinde gezintiye çıkan Kıral, kendisiyle evlenmek isteyen Birdal'ın teklifini kabul etti.



Çift için Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Erdemir Mühendisler Derneğinde düğün yapıldı.



Birdal ve Kıral'ı, huzurevinden çıkarken çalışanlar ve huzurevi sakinleri uğurladı.

Ailelerinin yanı sıra huzurevi sakinlerinin de katıldığı törende, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk, çifte mutluluk diledi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kıydığı nikahın şahitliklerini ise Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, MHP Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk yaptı.

Evlilik cüzdanını çifte teslim eden Vali Tutulmaz da "Yetişkin gençlerimizi tebrik ediyoruz. Allah bir ömür boyu mutlu etsin. Nikah anında yaşın kaç olursa olsun heyecanın aynı olduğunu gördük. Birçok evliliğe şahitlik yaptım, aynı heyecanı burada da gördüm. Aile kavramına verdikleri değer için teşekkür ediyorum. Ercan bey ve Meliha hanım, evliliğe karar verdiler bu aşamaya geldiler. Devletimizin huzurevinde kalan, devletimize emanet olan kişilerdir. Bu emanetleri biz mutlu edebildiysek bundan da mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Çift, daha sonra tebrikleri kabul etti.

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