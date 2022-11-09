Zonguldak Kömür Jeoparkı, UNESCO adayı oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Kömür Jeoparkı'nın UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı'na üye olması için yapılan hazırlıklar tamamlanarak başvuru dosyası UNESCO'ya gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin tek taş kömürü havzasına sahip olan Zonguldak'ın, jeolojik olarak birçok önemli oluşuma ve değere sahip olduğu belirtildi.

Zonguldak'ta jeolojik, doğal, kültürel ve endüstriyel miras değerlerinin korunarak geliştirilmesi ve uluslararası tescille tanınırlığının artırılması için Zonguldak Kömür Jeoparkı projesinin oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"2018'de başlatılan jeopark çalışmaları 2021'de Valilik koordinasyonunda Zonguldak Turizm Altyapı Hizmet Birliği bünyesinde kurulan jeopark müdürlüğü, yönetimi, organizasyon yapısı ve sekretaryasıyla kurumsallaştırıldı. Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdürlüğünün kurulmasıyla ofis çalışmaları, yönetim kurulu toplantıları, paydaş bilgilendirmeleri, çalışma grupları ve danışma kurullarının koordinasyonu gibi örgütsel faaliyetler yürütüldü. Bir yandan etkinlik, eğitim, atölye ve farkındalık geliştirme çalışmaları yürütülürken beraberinde UNESCO Küresel Jeoparkı olma kriterleri doğrultusunda saha çalışmaları yürütüldü. Jeoloji, doğa, kültür ve endüstri mirası odağında jeositler belirlendi. Ardından yoğun bir çalışmayla küresel jeopark olma yolunda başvuru dosyası hazırlıkları tamamlandı. Dosya öncelikle UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna gönderildi. Burada yapılan ön incelemeyle belirtilen takvim içerisinde UNESCO Genel Sekreterliğine iletildi."

Açıklamada, jeolojik ve doğal miras açısından çok önemli zenginliklere sahip olan, bilimsel camianın da bu yönüyle yıllardır dikkatini çeken Zonguldak'ın, jeopark projesiyle bu değerleri hayatın içerisine kattığında sürdürülebilir kalkınma hareketini yakalayabilecek önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.



Yereldeki tüm paydaşların iş birliğiyle ortaya konulan bu çabanın memnuniyet verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Zonguldak Kömür Jeoparkı, UNESCO Küresel Jeoparkı olarak tescil edilmesi durumunda 46 ülkeden 177 jeoparkın bulunduğu ağa katılarak Karadeniz kıyısındaki ilk ve tek, Türkiye'nin UNESCO'ya üye ikinci jeoparkı olacaktır. Böyle bir tescil ülkemizin tanıtımına da çok önemli bir katkı sunacaktır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.