Zonguldak'ta asayiş

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gümrük kaçağı ürün satışı ile kamu sağlığı için tehlikeli gıda ticareti yapan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Antalya'dan gümrük kaçağı sigara ve alkol getirdiği tespit edilen O.Y'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.



Aramalarda, 75 gümrük kaçağı sigara ve 5 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İlçe genelinde kamu sağlığını tehlikeye atan ürünler sattığı tespit edilen K.S. de ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Aramalarda 480 litre likit aroma ve 71 cinsel içerikli macun ele geçirilirken K.S. hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ile ilaçların ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

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