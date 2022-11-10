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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta asayiş

AA

Zonguldak'ta asayiş

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gümrük kaçağı ürün satışı ile kamu sağlığı için tehlikeli gıda ticareti yapan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Antalya'dan gümrük kaçağı sigara ve alkol getirdiği tespit edilen O.Y'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Aramalarda, 75 gümrük kaçağı sigara ve 5 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirilirken, şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İlçe genelinde kamu sağlığını tehlikeye atan ürünler sattığı tespit edilen K.S. de ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Aramalarda 480 litre likit aroma ve 71 cinsel içerikli macun ele geçirilirken K.S. hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ile ilaçların ticaretini yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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