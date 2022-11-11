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Sağlık sorunları yaşadığı kilolarından kurtulup rahat adım atacağı günleri bekliyor

AA

Sağlık sorunları yaşadığı kilolarından kurtulup rahat adım atacağı günleri bekliyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta aşırı kiloları nedeniyle yürüyemeyecek hale gelen hasta, uygulanan diyet programının ardından olduğu tüp mide ameliyatıyla rahat adım atacağı günleri iple çekiyor.

Alaplı ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki Adem Koçak, aşırı kiloları nedeniyle nefes darlığı çekmesinin yanı sıra yürüyemeyecek hale geldi.

Ameliyat olmaya karar veren Koçak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu.

Hazırlanan diyet programı sonrasında 217 kilodan 209 kiloya düşen Koçak'a daha sonra Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven ve ekibince tüp mide ameliyatı yapıldı.

Ameliyatın ardından daha rahat yürümeye başlayan Koçak, uygulayacağı sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite programının yanı sıra yaşam tarzını da değiştirerek sağlığına kavuşmayı umut ediyor.

- "Obezite birçok hastalığın etkeni"

Taşdöven, gazetecilere, hastanın kendilerine başvurduğunde beden kitle endeksinin 82 ve 'süper obez' olduğunu aktararak, "Ameliyat sonrasında ertesi günde hastamız su içmeye başladı. 2-3 gün sonra da yürüme ve egzersiz hareketlerine başladı." dedi.

Taşdöven, obezitenin birçok hastalığın etkeni olduğuna işaret ederek, "Obezite bir hastalık ve tedavi edilebilir bir hastalık. O yüzden erken müdahale edilirse hastanın vücudunda oluşturduğu zararlı etkilerden erken müdahaleyle geri dönülebilir." diye konuştu.

Hastanın hem diyet hem de egzersizle hızla kilo vereceğini belirten Taşdöven, "Hastaya sağlıklı beslenmeyi öğreteceğiz. Midesi küçüldüğü için çok fazla gıda alamayacak. Alamadığı için kilo vermesine yardımcı olacak. Hangi ameliyatı olursanız olun diyet yapmazsanız, fiziksel aktiviteyi artırmazsanız, yaşam tarzınızı değiştirmezseniz kilo alırsınız, veremezsiniz." ifadelerini kullandı.

Adem Koçak da çocukluğundan bu yana kilo aldığını aktararak, "Ameliyat için araştırma yaparken İlhan hocaya rastladım. Burada olduğunu gördüm. Gelmeye karar verdim. Yürürken sırtım ve ayaklarım ağrıyordu. Zorluk çekiyordum. Nefes sıkıntısı oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Moralim de düzeldi. Ameliyat olduğum için de daha mutluyum. Doktorun önerilerine uyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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