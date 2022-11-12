AK Parti Zonguldak milletvekilleri Alaplı'da esnaf ziyaretinde bulundu

ZONGULDAK (AA) - AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Hamdi Uçar, Alaplı'da esnafı ziyaret etti.

AK Parti Alaplı İlçe Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısı için ilçeye gelen Türkmen ve Uçar, beraberlerinde İl Başkanı Muammer Avcı, Alaplı İlçe Başkanı Yaşar Karacan ve ilçe yönetim kurulu üyeleriyle esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi.

Türkmen, yaptığı konuşmada, 20 yılda hayal edilemeyecek hizmetler yaptıklarını ifade ederek, "Bunlar yeter mi? Yetmez. Daha çoğunu yapacak mıyız? Yapacağız. Önemli olan zorluğu başarmak, imkansızı yapılabilir kılmaktır." dedi.

Uçar da AK Parti olarak çok kalabalık ve çok güçlü bir "aile yapısı"na sahip olduklarını anlatarak, "20 yıldır bu aile yapımızla yolda güçlü bir şekilde yürüyoruz. 2023 seçimleri çok önemli bir süreç. Hepimiz beraberce güçlü bir şekilde sahada olacağız." diye konuştu.

Karacan ise ilçeye yaptıkları hizmetleri anlattı.

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