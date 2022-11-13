Zonguldak'ta çıkan ev yangınında bir kişi öldü

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta çıkan ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

Terakki Mahallesi Kerem Sokak'taki 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.



İtfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, M.K. (55) hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından M.K'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, M.K'nin dumandan etkilenen oğlunun da tedavisi için aynı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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