"Geleceğin enerji kahramanları" Zonguldak'taki okulda yetişiyor

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksekokulunda, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları ve sondaj gemilerinin işletilmesinde görev alacak tekniker ihtiyacının karşılanması planlanıyor.

Yerli teknik personel ihtiyacının karşılanması için Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) alt şirketi TP-OTC ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokol gereği, 2022-2023 akademik yılında açılan iki ön lisans programına 49 öğrenci kayıt yaptırdı.

"Açık Deniz Sondaj Teknolojisi Programı" ve "Açık Deniz Tabanı Uygulamaları Teknolojisi Programı" öğrencilerine TP-OTC tarafından aylık 3 bin lira burs veriliyor.

Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Açık Deniz Teknolojileri Merkezi'nde öğrencilerin uygulamalı eğitim görebilmesine olanak tanıyacak laboratuvarların kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Öğrenciler, öğrenim süresi boyunca ülkenin deniz enerji filosunda bulunan son teknoloji sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde staj yapma imkanına sahip olmanın yanı sıra teorik ve pratik donanımla mezun olarak sektöre adım atacak.

- "Enerji çok önemli bir ihtiyaç"

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, AA muhabirine, ön lisans programlarının Türkiye'de bir "ilk" olarak ortaya çıktığını söyledi.

Özölçer, yaptıkları çalışmalarla ülke geleceğine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Filyos Projesi'nin gelişmesiyle büyük bir hinterlant ve geniş bir enerji sahası meydana gelecek. Burada büyük miktarda ara eleman ihtiyacı olacak. Bu çalışmayla ara elemanları karşılamayı hedefliyoruz. Enerji çok önemli bir ihtiyaç. Rusya-Ukrayna savaşı, pandemiden sonra oluşan ekonomik kriz ve bunların etkileri, enerji dünyasını çok önemli hale getirmiş durumda. Enerji, dünyada birinci faktör olmuş durumda. Bizim büyük miktarda cari açığımızı oluşturan kısım enerjiden meydana gelmekte. Dolayısıyla bu cari açığımızın kapanması yolunda en önemli konulardan biri doğal gazın miktarının belki daha da artarak bize geri dönmesi."

Filyos Projesi ile doğal gaz projesi birlikte düşünüldüğünde, bunun ülkeye ve geleceğe yönelik çok büyük yatırımlara ve gelişmelere sahne olacağına dikkati çeken Özölçer, "Burası zamanla büyüyecek sanayi ve gelişim bölgesi olacak. Doğal gazın karaya çıkartılıp işletilmesiyle de enerji ihtiyacımızın büyük miktarını karşılamış olacağız." dedi.

Özölçer, burs desteği ve iş garantisi dolayısıyla öğrencilerin iki programa ilgi gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha tercih dönemi başlamadan arayan oldu, telefonlarımız hiç susmadı. Buradaki doluluk oranları hızla ilerledi ve yüzde 100'lere ulaştı. Mühendislik fakültemizi veya başka mühendislik fakültesini kazanabilecek seviyede öğrenciler, bu programı tercih etti. Bu tabii sevindirici. Ara eleman ihtiyacımızı karşılamada bir öncü hareket olarak düşünebiliriz. Bu öğrencilerin başarısı ve buraya talebin olması, buna da ihtiyacın olacağını ve ileride bu ihtiyacın artarak gelişeceğini gösteriyor. Öğrencilerimizin buradan başarıyla ayrılması, bize ileride başka ufuklar açacaktır diye düşünüyoruz."

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın kendilerine inanarak destek olduğunu anlatan Özölçer, kendilerinin de bu güveni boşa çıkarmamak için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

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