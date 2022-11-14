Zonguldak'ta 3 bin Osmanlı çileği fidesi dağıtıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 3 bin Osmanlı çileği fidesi halka ücretsiz dağıtıldı.

Cumhuriyet Halk Evleri'nde düzenlenen programda konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kendine has aroma ve kokuya sahip, eşsiz Osmanlı çileğine Ereğli Belediyesinin sahip çıktığını, Delihakkı mevkisinde bulunan merkezde ata tohumu ve Osmanlı çileği fidesi üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Son 3 yılda 8 bin Osmanlı çileği fidesinin toplamda 800 aileye dağıtıldığını anlatan Posbıyık, gelen yoğun talebe karşılık vermeye çalıştıklarını belirtti.

Posbıyık, ata tohumu projesi kapsamında ilkbahar mevsiminde 300 bin domates, biber, patlıcan, salata fidelerinin dağıtılacağını da sözlerine ekledi.

Daha sonra vatandaşlara fide dağıtımı gerçekleştirildi.

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