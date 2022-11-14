Zonguldak'ta futbol maçında kavga eden öğretmen antrenörlere idari soruşturma açıldı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde U-14 Ligi'ndeki futbol müsabakası sırasında kavga eden beden eğitimi öğretmeni iki antrenör hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Ligin 7. haftasında Çaydeğirmeni Belediyespor ile Devrek Eğitimspor takımları Çaydeğirmeni Stadı'nda karşılaştı.

Konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle devam eden maç sırasında Devrek Eğitimspor antrenörü M.T. ile Çaydeğirmeni Belediyespor antrenörü S.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredekiler antrenörleri ayırdı. Yaşanan kavga nedeniyle hakem Ferhat Korum karşılaşmayı tatil etti.

Kontrol amaçlı Devrek Devlet Hastanesi'ne götürülen antrenörlerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine jandarma ekiplerince iki çalıştırıcının ifadeleri alındı.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği yapan antrenörler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari soruşturma başlatıldı.





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