Tek böbreğini kaybetme riski taşıdı, eşinin böbreğiyle sağlığına kavuştu

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 57 yıldır yaşamını sürdürdüğü tek böbreğini de kaybetme riskiyle karşılaşan 75 yaşındaki müzik eğitmeni Nihan Türkoğlu, 4 sene önce eşinden yapılan nakille yeniden hayata bağlandı.

Çocukluk yıllarında sağlık problemi nedeniyle hastaneye başvuran Türkoğlu'nun yapılan kontrollerinde böbreklerinde taş olduğu belirlendi.

O süreçte tedavisine başlanan Türkoğlu, 14 yaşında tek böbreğini kaybetti. Yaşamına 57 yıl tek böbrekle devam eden Türkoğlu, yaklaşık 4 yıl önce tansiyon hastalığı nedeniyle gittiği hastanede mevcut organının sadece yüzde 7'sini kullanabildiğini öğrendi.

Acil diyalize bağlanması gerektiği söylendiği için büyük üzüntü yaşayan Türkoğlu'na, organ nakli yapılmasına karar verildi. Uygun böbrek aranırken eşinin diyalize girmesini istemeyen 46 yıllık karısı Yüksel Türkoğlu, böbreğini bağışlamak istedi.

İstanbul'daki özel hastanede 71 yaşındayken yapılan başarılı operasyonla hayata yeniden tutunmanın sevincini yaşayan Nihan Türkoğlu, "can yoldaşım" dediği eşine minnettar.

- "Bir hayat borçluyum eşime"

Enstrüman satışı da yapan müzik eğitmeni iki çocuk babası Nihan Türkoğlu, AA muhabirine, doktorların diyalize bağlanma sözünü duyduktan sonra ölme hissine kapıldığını anlattı.

O saatten sonra hayattan koptuğunu aktaran Türkoğlu, "Hayata küser gibi bir durumum oldu adeta, çok üzülüyordum. Hastaneye gittik, diyaliz için kateter bağlanacaktı. O sırada eşim beni vazgeçirdi; 'Bağlatmayalım.' dedi. Bir hayat borçluyum eşime, bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmıyorum. Nihayetinde bir insan ömür boyu bile tek böbrekle yaşayabiliyor, bunun kanıtıdır. Bir insan, bir hayat kurtarıyorsunuz." dedi.

Türkoğlu, insanlara mutlaka organ bağışında bulunmalarını tavsiye etti.

- "Ben de hayatımı tek böbrekle götürebilirim"

Röportaj sırasında zaman zaman duygulanan Yüksel Türkoğlu da bağışladığı böbreğiyle eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Hastaneye kontrole gittikleri gün eşine diyalize girmesi gerektiği söylenince morallerinin bozulduğunu anlatan Türkoğlu, "O arada doktorumuz eşini diyaliz ünitesini gezdirmeye götürdü. Nihan Bey oradan çıkınca hiç iyi görmedim, çok kötü görünüyordu. O anı hiç hatırlamak istemiyorum. O gün Nihan'a böbreğimi vermeye karar verdim." diye konuştu.

Doku ve tahlil sonuçlarının olumlu çıkmasıyla ameliyata alındıklarını aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tür durumlarda herkesin aynı şeyi yapması gerekiyor. İnsanın sevdikleri bambaşka bir şey. O dönem hepimiz çaresizdik, çocuklarımız da çok üzülüyordu. Bir ay öncesinden eşim tedirgin oluyordu, onu hissediyordum. Yalnız kalınca düşünüyordu, gözleri yaşarıyordu, mutsuzdu. Eşim bugüne kadar tek böbrekle yaşadıysa, benim bundan sonra 60 yıl daha yaşayacak halim yok. 'Ömrümün sonuna kadar ben de hayatımı tek böbrekle götürebilirim.' diye düşündüm. Herkese tavsiye ederim. Böyle zor durumda kalan kişilere mutlaka hiç düşünmeden organ bağışı yapılması lazım."

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