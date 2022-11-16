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Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi

AA

Kamuda istihdamda tarih sınırlamasının kaldırılması maden kazalarında yaşamını yitirenlerin yakınlarını sevindirdi

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Maden kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına kamuda iş imkanı ile aylık ve nakdi destek sağlanabilmesi için tarih sınırlamasının kaldırılmasını içeren teklifin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesi, Zonguldak'taki kazalarda yaşamını yitiren işçilerin ailelerini sevindirdi.

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7 maddesinin daha kabul edilmesiyle kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Ayrıca ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

Bu kapsamdaki maden işçilerinin yakınlarına tanınacak haklara yönelik zaman ve tarih şartı bulunan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

- "Bugünlere kolay gelmedik"

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Çetin Yiğit, AA muhabirine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kenti ziyaret ettiğinde, bu yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla düzenleneceğini kendilerine ilettiğini söyledi.

Bu müjdeli haberi beklediklerini ancak geçen ay Amasra'da elim bir kaza olduğunu belirten Yiğit, "Keşke bu kazalar yaşanmasa. Bizim buradaki acımız çok büyük. Bizler de şehit madenci çocuklarıyız. Bu olayları bizden daha iyi kimsenin anlama şansı yok. Yıllardan beri bunun mücadelesini verdik. Tabii ki eskiden şartlar daha kötüydü. Bugünlere kolay gelmedik." diye konuştu.

Yiğit, madenci ailelerin yüreğine bir nebze olsun su serpen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeğe geçenlere teşekkür etti.

- "Devletimiz sağ olsun duyarsız kalmadı"

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı Armutçuk işletmesinde 7 Mart 1983'te 103 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasında babası Hasan Tura'yı kaybeden Baki Tura da acılarının tarifinin olmadığını kaydetti.

Tura, maden kazalarında yakınlarını yitiren ailelerin acılarını bir nebze olsun dindirebilmek adına mücadele verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız yetkililere talimatı vererek süreci başlatmış oldu. Bu süreç, Amasra kazasından önce zaten dernek başkanımızın devlet yetkilileriyle görüşmesinde, onların da kente gelip belli platformlarda bu açıklamaları yapmasıyla başlamıştı. Amasra'da böyle bir acıyı yaşamış olduk.

Madencilik, dünyanın en zor mesleklerinden biri. Her maden kazasından sonra tabii toplumsal bir duyarlılık oluşuyor. Devletimiz sağ olsun bunlara duyarsız kalmadı. Devlet büyüklerimizin taleplerimizi ve hassasiyetimizi dikkate alması neticesinde en son tarih sınırlaması da kaldırılmış oldu. Zonguldak'ta bu anlamda sosyal bir yara da sarılmış oldu. Bu hakkı maden şehidi ailelerine, çocuklarına sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuya hassas davranan, taleplerimizi dikkate alan, destek olan devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Kozlu ilçesinde 3 Mart 1992'de 263 madencinin yaşamını yitirdiği grizu faciasında babası Kadir Çam'ı kaybeden 3 çocuk annesi Habibe Çam ise bu haktan yararlanamamanın ve tarih sınırlamasının olmasının, kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Babasız büyümek, madenci çocuğu olmak çok zor. Babasızlığın tarifi yok ki nasıl anlatılabilir ki. Bu yasayla ilgili destek olanlara çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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