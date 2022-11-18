Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta balıkçı tezgahlarında hamsi, palamut, istavrit, mezgit, çinekop ve barbun bolluğu yaşanıyor.

Tezgahlarda palamut ve hamsinin kilosu 50, çinekop ve istavritin 60, iri mezgitin 100, barbunun ise 150 liradan satışı yapılıyor.

Balık satıcısı Emin Keskin, AA muhabirine, bu yıl tüm balık türlerinde bereketli bir sezon yaşadıklarını ifade ederek, vatandaşın balığa doyduğunu söyledi.

Palamudun halen tezgahlarında yer almaya devam ettiğini aktaran Keskin, şunları kaydetti:

"Allah bu sene Batı Karadeniz'e, Doğu Karadeniz'e bol bol bereket verdi. Reislerim tuttu, biz sattık, vatandaş doya doya yedi. Şu an palamut biraz azalıyor ama yine de umutluyuz. Şu anda sarıkanat, çinekop, zargana, mezgit, barbun var. Sezonumuz çok bereketli geçti, şükürler olsun Rabb'ime, bol bol bereket verdi. Herkes yedi."





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