Alaplı'da sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 200 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yapılan istihbarat çalışmalarının ardından adli makamlardan alınan karara istinaden uygulama noktasında durdurulan 34 SP 3810 plakalı araçta arama yapıldı.



Araçta, 200 liralık sahte 50 banknot bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.Ö. ve M.B.D. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.





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