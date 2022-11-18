Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay heyeti, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni inceledi:

ZONGULDAK (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çalışmaların yürütüldüğü Filyos'taki tesisi inceleyen heyet, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yargıtay Başkanı Akarca, Karadeniz gazının, Türkiye'nin ve milletin gurur kaynağı ve "Türkiye Yüzyılı"nın en önemli projelerinden olduğunu söyledi.

Bakan Dönmez ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve yetkililerden gerekli açıklamaları aldıklarını aktaran Akarca, "Büyük memnuniyetle gördük ki gazın çıkarılmasına çok yakın noktadayız. İnşallah 2023 yılının ilk aylarında Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere milletimiz bu gazla buluşacak. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakan Dönmez, Bilgin ve diğer ilgililere teşekkür eden Akarca, şöyle konuştu:

"Milletimiz, devletimiz adına çok büyük bir kazanım. Gerçekten de bu, Türkiye'ye lig atlatacak bir proje. Onun için bu milletin projesi, devletimizin projesi. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz. bugün bir kez daha bunu yakından müşahede ettik. 24 saat esasında 3 vardiya olarak burada büyük bir emekle, büyük bir özveriyle işçisinden mühendisine kadar, genel müdürüne kadar herkes işinin başında. Çok büyük bir özveriyle bunu yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu milletimiz için ekonomik anlamda çok büyük bir kazanım olacaktır."

- "Yeni müjdeli haberler vereceklerini ümit ediyorum"

Danıştay Başkanı Yiğit de sahadaki çalışmaları büyük gururla müşahede ettiklerini söyledi.



Karadeniz gazının ilk müjdesinin verildiği tarihten bu yana çok kısa sürede büyük ilerlemenin kaydedildiğini belirten Yiğit, "İnşallah önümüzdeki günlerde de tecrübeli teknik personeliyle ve sondaj gemileriyle yapacakları çalışmalar sonucunda milletimize yeni müjdeli haberler vereceklerini ümit ediyorum, bekliyorum." dedi.



Projenin büyüklüğüne işaret eden Yiğit, gazın vatandaşlara daha ucuz imkanlarla sunulmasının yanında ülkeye ve teknik personele, mühendislere kazandırdığı teknik bilginin de önemli olduğuna değindi.

Karadeniz gazının karaya çıkmasıyla dışa bağımlılığın azalacağına dikkati çeken Yiğit, "Ekonomik bakımdan da cari açığımızın azalmasına büyük katkı sağlayacaktır. İnşallah ileride duyacağımız müjdeli haberlerle ekonomiye yansımaları olumlu yönde olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sayıştay Başkanı Yener ise projeyi tamamlanmadan sahasında görmenin ne kadar önemli olduğuna şahitlik ettiklerini dile getirdi.



Projede emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Yener, gelecek günlerde de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından güzel haberler duymayı ümit ettiklerini kaydetti.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Türkiye'yi enerji ve teknoloji konusunda süper lige çıkaran böyle bir projeyi ziyaret etmenin fırsatı ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

- "Tüm insanımızın doğrudan refahına yansıyacak bir proje"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel ise binlerce yıldır denizin binlerce metre altında yatan kaynağı bugün insanlığın hizmetine sunmak üzere çalışan ekibe teşekkür etti.

Karadeniz gazının Türkiye açısından çok önemli olduğuna değinen Şenel, "Filyos ile buluşacak, denizin derinliklerinde doğal gaz 84 milyon, tüm insanımızın doğrudan refahına yansıyacak bir proje. 'Türkiye Yüzyılı'nın çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini gösteren de en önemli proje. Ülkemizin en temel ekonomik sorunlu alanlarından bir tanesi enerji bağımlılığımız. Bu bağımlılık noktasında da bu proje çare olacak, önemli bir sonuç doğuracak." şeklinde konuştu.

Projeyi sadece bir enerji projesi olarak görmenin mümkün olmadığını anlatan Şenel, ciddi know-how ve kapasite oluşturduklarını belirtti. Şenel, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye adına ne kadar gurur duyulsa az. Her bir vatandaşımızın bundan mutlu olması gerektiği kanaatindeyim. Hem karada hem denizin derinliklerinde yapılan çalışmalar ülkemiz açısından çok önemli tecrübeyi ve birikimi sağlıyor. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha büyük projelerin habercisi olduğunu düşünüyorum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Şenel, bu yatırımın Türkiye'nin son yıllarda yaptığı en önemli vizyon işlerden olduğunu ifade ederek, yerin altında çok ciddi teknik mühendislik çalışması olduğunu kaydetti.

Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet, daha sonra Kanuni gemisinde incelemelerde bulundu.

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