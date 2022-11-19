Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

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ZONGULDAK (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 16 Kasım'daki trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 25 yaşındaki astsubay Buğra Kök'ün cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de görev yapan Hava Kuvvetleri personeli astsubay Kök'ün Salihli Devlet Hastanesinden alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Kokaksu Mahallesi Deniz Sokak'taki babaevi önüne getirildi.

Kök için burada, İzmir'in Karaburun ilçesinde görev yaptığı silah arkadaşlarının da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden aile yakınları, gözyaşı döktü. Kazada yaralanan baba Ercan Kök'ün ise ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Kök'ün cenazesi, askeri erkan eşliğinde İstasyon Camisi'ne götürüldü.

Astsubay Kök'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında, aynı kazada hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen annesi Hatice Kök'ün yanına defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Kök'ün yeğeni Metehan Dutar'ın ise Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Kaza

Uşak'tan İzmir istikametine giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil 16 Kasım'da, Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarpmıştı.

Kazada Buğra Kök ile annesi Hatice (53), babası Ercan Kök ve yeğeni Metehan Dutar'ın yanı sıra traktör sürücüsü Tomas yaralanmıştı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Kök yaşamını yitirmişti. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Buğra Kök ise dün doktorların çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

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