Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

AA

Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden astsubayın cenazesi Zonguldak'ta defnedildi

ZONGULDAK (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 16 Kasım'daki trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren 25 yaşındaki astsubay Buğra Kök'ün cenazesi, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'de görev yapan Hava Kuvvetleri personeli astsubay Kök'ün Salihli Devlet Hastanesinden alınan Türk bayrağına sarılı tabutu, ilçeye bağlı Saltukova beldesi Kokaksu Mahallesi Deniz Sokak'taki babaevi önüne getirildi.

Kök için burada, İzmir'in Karaburun ilçesinde görev yaptığı silah arkadaşlarının da katılımıyla cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri kabul eden aile yakınları, gözyaşı döktü. Kazada yaralanan baba Ercan Kök'ün ise ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Dua edilip helallik alınmasının ardından Kök'ün cenazesi, askeri erkan eşliğinde İstasyon Camisi'ne götürüldü.

Astsubay Kök'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında, aynı kazada hayatını kaybeden ve dün toprağa verilen annesi Hatice Kök'ün yanına defnedildi.

Öte yandan, kazada yaralanan Kök'ün yeğeni Metehan Dutar'ın ise Manisa Şehir Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

- Kaza

Uşak'tan İzmir istikametine giden Buğra Kök yönetimindeki 67 ZB 192 plakalı otomobil 16 Kasım'da, Turgut Tomas (63) idaresindeki 45 RA 5412 plakalı pulluk takılı traktöre arkadan çarpmıştı.

Kazada Buğra Kök ile annesi Hatice (53), babası Ercan Kök ve yeğeni Metehan Dutar'ın yanı sıra traktör sürücüsü Tomas yaralanmıştı.

Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hatice Kök yaşamını yitirmişti. Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Buğra Kök ise dün doktorların çabasına rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ZONGULDAK - BAKAN DÖNMEZ DOĞALGAZ PROJESİ TÜRKİYE YÜZYILININ EN ÖNEMLİ PROJELERİNDEN BİRİ OLACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK - BAKAN DÖNMEZ DOĞALGAZ ...
Bakan Dönmez: Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en önemli projelerinden biri olacak
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: Doğalgaz projesi Türkiye Yüzyılının en ...
Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay heyeti, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni inceledi:
YEREL HABERLER Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay heyeti, Filyos Doğal ...
Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde ...
Alaplı'da sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Alaplı'da sahte banknot ele geçirildi, 2 kişi ...
(Görüntülü)ZONGULDAK&#039;TA EV YANGINI; 15 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZONGULDAK'TA EV YANGINI; 15 ÖĞRENCİ ...
Zonguldak'ta ev yangını; 15 öğrenci dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta ev yangını; 15 öğrenci dumandan ...
Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Zonguldak'ta balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor
Zonguldak'ta dairede çıkan yangında 15 öğrenci dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Zonguldak'ta dairede çıkan yangında 15 öğrenci ...
(Görüntülü)PROF. DR AYDEMİR: PREMATÜRE BEBEKLERDE EN ÖNEMLİ BESİN MADDESİ ANNE SÜTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)PROF. DR AYDEMİR: PREMATÜRE BEBEKLERDE EN ...
Prof. Dr Aydemir: Prematüre bebeklerde en önemli besin maddesi anne sütü
YEREL HABERLER Prof. Dr Aydemir: Prematüre bebeklerde en önemli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.