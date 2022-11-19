Zonguldak'ta otomobilin takla attığı kazada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Ayhan A'nın kullandığı 16 YB 731 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde takla atarak karşı şeride geçti.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Muhammer Umut A, Rümeysa D. ve Zehra A. (38) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zehra A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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