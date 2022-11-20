Zonguldak Spor Basket 67'de hedef Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselmek

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ZONGULDAK (AA) - FADİME YILMAZ ELMA - Geçen yıl kurulan ve bu yıl ilk kez Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Zonguldak Spor Basket 67 Kulübü, başarılı bir sezon geçirerek üst ligde mücadele etmeyi hedefliyor.



Yoğun kamp döneminin ardından hazırlık karşılaşmalarında başarılı performans sergileyen takım, sezonun ilk müsabakası için hazırlıklarını tamamladı.



Başkent Kartalları ile bugün Ankara'da oynayacağı sezonun ilk hafta maçından galip ayrılmak isteyen takımın hedefi, ligi zirvede tamamlayarak Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer almak.







- Kulüp başkanı Tan: "Zonguldak'ı en üst liglere taşımak istiyoruz"







Kulüp başkanı Kanat Tan, AA muhabirine, Zonguldak'ı en üst liglerde temsil etmek istediklerini söyledi.



Zonguldak'ın, Batı Karadeniz'in "kara elmas" olarak adlandırılan özel bir kenti olduğunu belirten Tan, "Bu kentin genlerinde var; bu kent sporcu fabrikası şehirdir. Tekrar bu şehri ayağa kaldırıp, sporcular yetiştirip, altyapılar oluşturup, bütün okulları tarayıp milli takımlara kadar ülkemizin sporcularına ivme katmak istiyoruz." diye konuştu.

Tan, "Zonguldak'a, ülkemize hizmet etmek için kulübümüzü kurduk. Zonguldak'ın en büyük hedefi, şampiyonluk olacak. Çok iyi kadro kurduk. Seyircimizle, güçlü yönetimimizle beraber bu memleketi hak ettiği yerlere getirip Zonguldak'ı en üst liglere taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.







- Başantrenör Başman: "Bu takım, üst lige çıkılması için kuruldu"







Başantrenör Murat Başman da Ankara'da oynayacakları ilk lig maçı için heyecanlı olduklarını ifade ederek, mücadeleci bir takım kurduklarını dile getirdi.

Hedeflerinin üst lige çıkmak olduğunu vurgulayan Başman, "Bu takım yarışmacı bir takım, üst lige çıkılması için kuruldu. İnşallah sezon sonunda hedefimize ulaşırız. Takım hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Zaman zaman sakatlıklar yaşadık. Bir sakat oyuncumuz var. Onu da ilk maçımıza yetiştirmeye çalışıyoruz. Hazırlık dönemimiz istediğimiz gibi geçti fakat gerçekler lig başladıktan sonra ortaya çıkacak." diye konuştu.

Genel menajer Pınar Başman ise hedeflerinin gruptan lider olarak çıkarak isimlerini bir üst lige yazdırmak olduğunu söyledi.

Zonguldak'ın sporcu memleketi olduğunu ifade eden Başman, buradan yetişecek oyuncuların İstanbul'daki büyük takımlara transfer olmasının kendileri için çok önemli olduğunu, bunun için mücadele ettiklerini kaydetti.

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