Zonguldak'ta silahlı kavgaya karışan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yenimahalle Çay Sokak'ta 18 Kasım'da bir market içerisinde daha önce aralarında husumet bulunan alkollü H.T. (28) ve V.T. (31) ile E.Y. (30) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine markete yakın noktada bulunan polis ekipleri, olaya hızla müdahale etti. Bu sırada şüphelilerden bazıları polise mukavemette bulundu.

Biber gazıyla etkisiz hale getirilen H.T. ve V.T. ekiplerce karakola götürüldü, E.Y. ise olay yerinden kaçtı.

İfadelerin alınmasının ardından serbest bırakılan H.T. ve V.T, Veysel Atasoy Caddesi'nde karşılaştıkları E.Y. ile yeniden kavga etmeye başladı.

V.T, H.T. ve yanlarındaki S.K'ye (42) tabanca doğrultan E.Y'nin silahı tutukluk yapınca ateş almadı.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, E.Y. ve V.T'yi gözaltına aldı. Tabanca ve 6 fişeğe ise el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklandı, V.T. savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Market içerisindeki kavga güvenlik kamerasına da yansıdı.

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