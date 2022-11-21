Siyez buğdayından yaptığı ekşi mayalı ekmekleri gurbetçilere de gönderiyor

ZONGULDAK (AA) - ERSEN BERK ÇELİK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Ahmet Atasoy, ata tohumu siyez buğdayından yaptığı ekşi mayalı ekmekleri iç piyasanın yanı sıra ABD ve Fransa'daki gurbetçilere ulaştırıyor.

Kurtlar köyüne bağlı Pazarpınar Mahallesi'nde 20 yıldır fırın işleten 49 yaşındaki Atasoy, 2017 yılından beri ata tohumu siyez buğdayından ekşi mayalı ekmek yapıyor.

Gün ağarmadan arkadaşının desteğiyle mesaiye başlayan Atasoy, hazırladığı ekmek hamurlarını 8-10 saat mayalandıktan sonra taş fırında odun ateşinde yaklaşık 1 saat pişiriyor.

Sağlıklı, doyurucu ve uzun süre taze kalma özellikleriyle tercih edilen ekmeklerini iç piyasaya gönderen Atasoy, yaklaşık 2 yıl önce ABD ve Fransa'ya da gönderime başladı.

- "Birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor"

Sosyal medya aracılığıyla aldığı siparişleri kargoyla yurt dışındaki gurbetçilere ulaştırmaya devam eden Atasoy, AA muhabirine, ekmeği yapmayı büyüklerinden öğrendiklerini, sırrının ata tohumunda olduğunu anlattı.

Bu işin kendilerine dedelerinden miras kaldığını belirten Atasoy, "20 yıldır kendi fırınımda çalışıyorum. Atalarımızdan bize yadigar kalan siyez ekmeği üretmeye 2012'de bulduğumuz ve 2017'ye kadar da çoğalttığımız tohumlarla başladık." dedi.

Köylerinde siyez ekmeğinin 3 asırlık geçmişi olduğunu anımsatan Atasoy, şunları söyledi:

"Bu ekmeği tekrar yapmayı denedik ve sonucunda başarılı olduk. Sipariş üzerine İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderiyoruz. Yurt dışından isteyenler de oluyor. Ekşi mayadan ürettiğimiz ekmeğin her türlü faydası bulunmaktadır. Kalp rahatsızlığından tutun da bağırsak sendromu, kabızlık, şeker, tansiyon ve kanser gibi birçok hastalığa iyi geldiği söyleniyor. Bunun için fırınımızı ziyaret etmeye gelenler de oluyor."

Atasoy, bu zamana kadar ABD ve Fransa'daki 150'yi aşkın gurbetçiye ekmek gönderdiğini, bir kargoda 50-60 ekmek gönderebildiğini sözlerine ekledi.

Kendisine yardımcı olan arkadaşı Recep Somuncu da ilçede bir dönem hemen hemen bütün köylerde bu ekmeğin yapıldığını belirterek, "Çoğu insan üretmeyi bıraksa da yüksek dağ köylerinde az da olsa devam etmektedir. Biz de bırakmamaya çalıştık. En son ata tohumlarını bulduktan sonra çoğaltarak siyez ekmeği sayısını daha da artırdık." diye konuştu.

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