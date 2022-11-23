Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanık hakim karşısında

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta terastan düşen Ayşe Özgecan Usta'nın ölümüne sebep olduğu iddia edilen erkek arkadaşının yargılanmasına başlandı.

Zonguldak Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık B.C.A. Çaycuma Adliyesi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Ayşe Özgecan Usta'nın ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık B.C.A, beyanında, geçen yıl annesiyle tartışan Usta'nın olaydan birkaç gün sonra 2 Şubat'ta yanına gelip kendisine evlenme teklif ettiğini ancak bu talebi daha uzun vadeye yayılması gerektiği düşüncesiyle cevapsız bıraktığını söyledi.

Kız arkadaşının evlilik konularında agresif olduğunu dile getiren B.C.A, "Benimle tartışmaya başladı. Sonra evden gideceğini söyledi. Saat 00:00'ı geçmişti. Sokağa çıkma yasağı vardı. Kendisini ikna etmeye çalışarak gitmemesi gerektiğini söyledim. Sinirliydi, sakinleştirmeye çalıştım. Ayşe Özgecan, salonda hareket halindeydi. Sinirli olduğu için üzerine düşmedim. Bir anda balkona doğru hareket etti, 'Kendimi atacağım.' diye. Teras kapısı da açıktı. Oradan hızlı şekilde çıktı, şok oldum." diye konuştu.

Usta'nın daha önce böyle bir söylemde bulunmadığını aktaran B.C.A, "Bir anda çıktı ama olayın üzerine hemen müdahale ettim. Korkuluktan sarkarken 'Aşkım yapma, kendini bırakma' dedim. Aklıma yardım istemek geldi. Alt kat komşumu çağırdım. 'Yardım et bana, çekelim. Ağları çıkar' dedim. 'Çözemiyoruz ipleri' dedi. Tam ipleri keserken rahmetli 'Çek beni' dedi, sonrasında da düştü. Ellerimin arasından kayıp gitti. Derin acı içerisindeyim. Böyle bir olayın olabileceğini kestiremedim. Bir an önce evlenmek istiyordu. Zamana yaymak istedim. Çok seviyordum ve hala seviyorum." dedi.

Baba Kenan Usta da yaşananların bu noktaya gelmesindeki sebebin, kızının evden ayrılmak istemesine rağmen sanığın kapıyı kilitlemesi olduğunu savundu.

Sanığın kapıyı kilitleyerek kızını alıkoyduğunu öne süren baba Usta, B.C.A'nın tutuklu yargılanması gerektiğini dile getirdi.

- "Bu şahıs kızımı alıkoymuştur"

Kenan Usta, sanığın yalan söylediğini iddia ederek, şöyle devam etti:

"Alıkoymanın da dosyaya eklenmesini istiyorum. Bu şahıs kızımı alıkoymuştur. Ateş fitillenince o hırsla kendini atacağını söylemiş. Önlem de almadı. Madem kızım çok sinirliymiş, neden bir otele bırakmamış, neden gitmesine izin vermemiş? Kızım belki evden çıkıp gidecekti, polise sığınacaktı. Polis halinden anlayacak, yardımcı olacaktı. Gitmesine izin vermeyince fitilin ateşlendiğini ve olayın bu noktalara geldiğini düşünüyorum."

Ayşe Özgecan Usta'nın annesi Filiz Tandoğan ise kızının evlilik takıntısı olan biri olmadığını dile getirerek, sanığın tutuklu yargılanmasını istedi.

- "Bir insanın aşağıya doğru sarktığını gördüm"

Tanıklardan S.G. de olay akşamı balkona çıktığında terastan sesler duyduğunu belirterek, "Balkondan, sol köşeden bir insanın aşağıya doğru sarktığını gördüm. Kedimiz düşmesin diye balkonu balık ağıyla kaplamıştık. Yukarıya bakamadım. Görünce bağırdım, siz iyice zıvanadan çıktınız dedim. B.C.A. bana 'Abla eşini yukarı gönder, tutamıyorum' dedi. Ben de eşimin işte olduğunu söyledim. Ağları kesmemi söyledi, ağı keserken aşağıya düştü. B.C.A. bunun üzerine 'Allah'ım nasıl dayanacağım buna?' diye bağırıyordu." dedi.

Ayşe Özgecan Usta'nın babasının avukatı ise sanığın maktulü alıkoyması sebebiyle ek iddianame düzenlenmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, gelecek günlerde keşif yapılacağını belirterek, sanık hakkında ayda bir uygulanan adli kontrol hükümlerinin haftada iki kez uygulanmasına karar verdi.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için 20 Mart'a ertelendi.

- Olay

İddiaya göre geçen yıl 5 Şubat'ta, Ankara'dan Zonguldak'ta yaşayan erkek arkadaşı B.C.A'nın yanına gelip kısa sürede evlenme teklifinde bulunan Ayşe Özgecan Usta'nın (28) bu talebi erkek arkadaşınca olumlu karşılanmayınca taraflar arasında tartışma çıkmıştı. B.C.A, tartışmanın büyümesi üzerine 8. kattaki dairenin terasına yönelen Usta'yı tutmaya çalışmasına rağmen başarılı olamamıştı.

Davanın iddianamesinde, B.C.A'nın düşmek üzere olan kız arkadaşını tutmaya çalışıp komşularından yardım istediğine işaret edilerek, sanığın, Usta'nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği anlatılıyor.



Bu nedenle sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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