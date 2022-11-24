Müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bilezik çalan zanlı yakalandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde müşteri gibi girdiği kuyumcuya "Bunu yapmak zorundayım. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim." yazılı not bırakıp bilezik çalan şüpheli gözaltına alındı.



19 Mayıs Mahallesi İstasyon Caddesi'nde, dün bir kuyumcuya giren şüpheli İ.B, annesine bilezik alacağını söyleyerek fiyat bilgisi aldı.



Elindeki bileziği incelerken kuyumcuya sorular yönelten İ.B, "Abi kusura bakma, bunu yapmak zorundayım. Polise haber verme. Birkaç gün sonra iki misli ödeyeceğim." yazılı not bırakıp kaçtı.

Taksicilerin desteğiyle gece bekçileri tarafından kısa zamanda dolmuşta yakalanan zanlı karakola götürüldü. İşletme sahibi Ahmet Danış'ın şikayetçi olmaması üzerine şüpheli, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.



Yaşananları gazetecilere anlatan kuyumcu Danış, "Aslında olmak gerekiyor ama böyle yazı bırakmış. Çaresizliğinden dolayı olduğunu düşünerek şikayetçi olmadım." dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına da yansıdı.



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