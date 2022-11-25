Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

AA

Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eksik para üstü aldığını iddia ettiği taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, kent merkezinde bindiği taksinin sürücüsünden eksik para üstü aldığını ileri süren S.E, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki taksi durağında S.Ü. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E, bıçakla S.Ü'yü yaraladı, duraktaki R.K'yi de darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan S.Ü. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yakalanan S.E, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taksi durağındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ZONGULDAK&#039;TA PARA ÜSTÜ TARTIŞMASINDA TAKSİCİ BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK'TA PARA ÜSTÜ ...
Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici ...
Müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bilezik çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bilezik ...
(Görüntülü) OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 ...
Otomobil, iş makinesine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, iş makinesine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) PROF. DR. KUTOĞLU: AYNI YAN KOLDA DAHA BÜYÜK DEPREM OLMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. KUTOĞLU: AYNI YAN KOLDA DAHA ...
Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem olması mümkün görünmüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem ...
Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi ...
(Görüntülü) - SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN AYŞE ÖZGECAN&#039;IN BABASI ALIKOYMASA BU ÖLÜM OLMAYACAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN ...
Sevgilisinin evinde terastan atlayan Ayşe Özgecan´ın babası: Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin evinde terastan atlayan Ayşe Özgecan´ın ...
(Görüntülü) DEPREM ANINDAKİ IŞIK PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM ANINDAKİ IŞIK PATLAMASI GÜVENLİK ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (32)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin ...
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deprem nedeniyle ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (8)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi ...
Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi
YEREL HABERLER Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.