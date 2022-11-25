Okulda öğrendikleri bilgileri "Tarihe Açılan Odalar"da pekiştiriyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okulda öğrendikleri bilgileri "Tarihe Açılan Odalar"da pekiştiriyorlar

AA

Okulda öğrendikleri bilgileri "Tarihe Açılan Odalar"da pekiştiriyorlar

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta öğrenciler, tarih derslerinde edindikleri bilgileri Gençlik Merkezinde oluşturulan "Tarihe Açılan Odalar"da görsellerle pekiştirme imkanı buluyor.

Kentte gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel koordinesinde "Tarihe Açılan Odalar" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Gençlik Merkezinde Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve ilk Meclisin anlatıldığı odalar dizayn edildi.

Müze haline getirilen bu odalara gelen öğrenciler, "tarihin seyrini değiştiren" kahraman Seyit Onbaşı'nın top mermisini sırtladığı görselin yanı sıra mankenlere giydirilen dönemin kıyafetlerini, siper ve otağ gibi çeşitli görselleri görme imkanı buluyor.

Derste öğrendikleri bilgileri burada görsellerle pekiştirme imkanı bulan öğrencilere, ses ve ışık efektleriyle desteklenmiş odalarda video izletiliyor, gençlik liderleri tarafından tarihi dönemlere ilişkin bilgiler veriliyor.

Odaları sırayla gezdikten sonra Türk devletlerinin ulu ve uzun ömürlü olduğunu simgeleyen çınar ağacının bulunduğu final odasında duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler, alandan çıkış yaparken 16 Türk devletinin isimlerini, tarihlerini ve bayraklarını öğreniyor.

- "Buradan çıktıklarında duygulandıklarına şahit oluyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel, AA muhabirine, projenin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Tarihi gençlere anlatabilecek, onların sosyal faaliyetler içerisinde olabilecekleri bir alan yaratmak istediklerini belirten Yüksel, "Tarihe Açılan Odalar ismiyle kendi geçmişimizde, tarihimizde önemli noktaların olduğu konuları bir müze ve oyun şeklinde, onların da eğitim alabilecekleri şekilde düzenleme gerçekleştirdik." dedi.

Yüksel, odaların gençlerin eğitim alacakları ve güzel vakit geçirecekleri bir alan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz buraya yoğun şekilde geliyor. En büyük paydaşlarımız üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Koordine şeklinde çalışıyoruz. Her gün burada mutlaka gençlerimiz bulunuyor. Görsel olarak öğrenme aynı zamanda onlara büyük kazanım sağlıyor. Gençlerimize bunları yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Çalışmanın kent adına da bir kazanım olduğunu aktaran Yüksel, gençlik merkezleri içerisinde ülkede böyle bir örneğin olmadığını anlattı.

- "Derste anlatılanları burada görmemiz akılda daha kalıcı olmasını sağlıyor"

Gençlik Merkezinde gönüllü liderlik yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Kübra Üstünyel de gençleri tarihi noktada bilgilendirmek amacıyla odaları yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler ilk geldikleri zaman şaşırıyor. Daha sonra seslendirmenin de verdiği o duygusal bağla birlikte o dönemleri yaşadıklarını hissediyoruz. Buradan çıktıklarında duygulandıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Lise öğrencisi Hilal Eyioğlu da odaları çok beğendiğini dile getirerek, "Derste anlatılanları burada da görmemiz akılda daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çok hoştu, bu kadar güzel beklemiyordum. İçindeymişim gibi hissettim. Herkesin burayı görmesi lazım." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)ZONGULDAK&#039;TA KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR; BALIKÇILAR DENİZE AÇILAMADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ZONGULDAK'TA KUVVETLİ YAĞIŞ VE ...
Zonguldak'ta kuvvetli yağış ve rüzgar; balıkçılar denize açılamadı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta kuvvetli yağış ve rüzgar; balıkçılar ...
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta taksi sürücüsünü bıçakla yaralayan zanlı ...
(Görüntülü) ZONGULDAK&#039;TA PARA ÜSTÜ TARTIŞMASINDA TAKSİCİ BIÇAKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ZONGULDAK'TA PARA ÜSTÜ ...
Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici bıçaklandı
YEREL HABERLER Zonguldak'ta para üstü tartışmasında taksici ...
Müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bilezik çalan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Müşteri gibi girdiği kuyumcuya not bırakıp bilezik ...
(Görüntülü) OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) OTOMOBİL, İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI; 1 ÖLÜ, 1 ...
Otomobil, iş makinesine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, iş makinesine çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü) PROF. DR. KUTOĞLU: AYNI YAN KOLDA DAHA BÜYÜK DEPREM OLMASI MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PROF. DR. KUTOĞLU: AYNI YAN KOLDA DAHA ...
Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem olması mümkün görünmüyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Kutoğlu: Aynı yan kolda daha büyük deprem ...
Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Zonguldak'ta iş makinesine çarpan otomobilde 1 kişi ...
(Görüntülü) - SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN AYŞE ÖZGECAN&#039;IN BABASI ALIKOYMASA BU ÖLÜM OLMAYACAKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - SEVGİLİSİNİN EVİNDE TERASTAN ATLAYAN ...
Sevgilisinin evinde terastan atlayan Ayşe Özgecan´ın babası: Alıkoymasa bu ölüm olmayacaktı
YEREL HABERLER Sevgilisinin evinde terastan atlayan Ayşe Özgecan´ın ...
(Görüntülü) DEPREM ANINDAKİ IŞIK PATLAMASI GÜVENLİK KAMERASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREM ANINDAKİ IŞIK PATLAMASI GÜVENLİK ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgeleri sallandı: 68 yaralı (32)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu ...
Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin yargılanan sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta terastan düşen kadının ölümüne ilişkin ...
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deprem nedeniyle eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde deprem nedeniyle ...
Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (8)
YEREL HABERLER Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi ...
Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi
YEREL HABERLER Düzce'deki deprem Zonguldak'ta da hissedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.