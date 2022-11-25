Okulda öğrendikleri bilgileri "Tarihe Açılan Odalar"da pekiştiriyorlar

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ZONGULDAK (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta öğrenciler, tarih derslerinde edindikleri bilgileri Gençlik Merkezinde oluşturulan "Tarihe Açılan Odalar"da görsellerle pekiştirme imkanı buluyor.



Kentte gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel koordinesinde "Tarihe Açılan Odalar" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında Gençlik Merkezinde Malazgirt Zaferi, İstanbul'un Fethi, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve ilk Meclisin anlatıldığı odalar dizayn edildi.

Müze haline getirilen bu odalara gelen öğrenciler, "tarihin seyrini değiştiren" kahraman Seyit Onbaşı'nın top mermisini sırtladığı görselin yanı sıra mankenlere giydirilen dönemin kıyafetlerini, siper ve otağ gibi çeşitli görselleri görme imkanı buluyor.

Derste öğrendikleri bilgileri burada görsellerle pekiştirme imkanı bulan öğrencilere, ses ve ışık efektleriyle desteklenmiş odalarda video izletiliyor, gençlik liderleri tarafından tarihi dönemlere ilişkin bilgiler veriliyor.

Odaları sırayla gezdikten sonra Türk devletlerinin ulu ve uzun ömürlü olduğunu simgeleyen çınar ağacının bulunduğu final odasında duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler, alandan çıkış yaparken 16 Türk devletinin isimlerini, tarihlerini ve bayraklarını öğreniyor.

- "Buradan çıktıklarında duygulandıklarına şahit oluyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yüksel, AA muhabirine, projenin gençler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Tarihi gençlere anlatabilecek, onların sosyal faaliyetler içerisinde olabilecekleri bir alan yaratmak istediklerini belirten Yüksel, "Tarihe Açılan Odalar ismiyle kendi geçmişimizde, tarihimizde önemli noktaların olduğu konuları bir müze ve oyun şeklinde, onların da eğitim alabilecekleri şekilde düzenleme gerçekleştirdik." dedi.

Yüksel, odaların gençlerin eğitim alacakları ve güzel vakit geçirecekleri bir alan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz buraya yoğun şekilde geliyor. En büyük paydaşlarımız üniversitemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Koordine şeklinde çalışıyoruz. Her gün burada mutlaka gençlerimiz bulunuyor. Görsel olarak öğrenme aynı zamanda onlara büyük kazanım sağlıyor. Gençlerimize bunları yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Çalışmanın kent adına da bir kazanım olduğunu aktaran Yüksel, gençlik merkezleri içerisinde ülkede böyle bir örneğin olmadığını anlattı.

- "Derste anlatılanları burada görmemiz akılda daha kalıcı olmasını sağlıyor"

Gençlik Merkezinde gönüllü liderlik yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencisi Kübra Üstünyel de gençleri tarihi noktada bilgilendirmek amacıyla odaları yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler ilk geldikleri zaman şaşırıyor. Daha sonra seslendirmenin de verdiği o duygusal bağla birlikte o dönemleri yaşadıklarını hissediyoruz. Buradan çıktıklarında duygulandıklarına şahit oluyoruz." dedi.

Lise öğrencisi Hilal Eyioğlu da odaları çok beğendiğini dile getirerek, "Derste anlatılanları burada da görmemiz akılda daha kalıcı olmasını sağlıyor. Çok hoştu, bu kadar güzel beklemiyordum. İçindeymişim gibi hissettim. Herkesin burayı görmesi lazım." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.