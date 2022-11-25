AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

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ZONGULDAK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisince düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında kente gelen Dağ, "Türkiye Yüzyılı" toplantısının ardından beraberindekilerle Uzun Mehmet Camisi'nde cuma namazı kıldı.

Daha sonra Zonguldak Belediyesini ziyaret eden Dağ, burada yaptığı konuşmada, kentteki değişim ve dönüşüm için ciddi çalışmalar yapıldığını, genel merkez olarak bu çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alan, Dağ'a Zonguldak Kömürspor forması ile Devrek bastonu hediye etti.

Esnaf ziyareti de yapan Dağ, sorun ve talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Hamza Dağ, daha sonra geçmiş dönem milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.

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