Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil yandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Orçun A'nın kullandığı 67 LZ 495 plakalı otomobil, Yenidoğanlar köyü girişinde hareket halindeyken bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

Aracı durduran sürücü itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerce söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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