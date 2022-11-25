Ereğli'de "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı düzenlendi

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, partisince Ereğli ilçesinde bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, programın ülke çapında tüm il ve ilçelerde milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini belirtti.



Türkiye'nin terör olayları, salgın, Rusya-Ukrayna savaşı ile enerji ve ekonomik piyasalarda oluşan olumsuzluklarla mücadele ettiğini vurgulayan Uncuoğlu, şunları söyledi:



"Mücadelemiz devam edecek. Türkiye enerji, lojistik ve ticarette bölgenin önemli bir üssü haline gelecek. 3 saatlik bir uçuşla 1 milyardan fazla insan ulaşılabilen bir coğrafyadayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde, bu krizlerden çok daha büyük kazanımlarla çıkacağız."

Programa, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.





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