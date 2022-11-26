Zonguldak'ta restoranda silahlı saldırıya uğrayan işletmeci ve müşteri yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğrayan restoran işletmecisi ile bir müşterisi yaralandı.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki restorana gelen kar maskeli kişiler, henüz bilinmeyen nedenle işletmeci O.Ç. ile yanındaki müşterisi Ş.A'yı silahla ayaklarından vurarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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