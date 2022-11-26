Zonguldak'ta öksüz ve yetim çocuklar ilk kez sinemada film izledi

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozlu İlçe Temsilciliği öncülüğünde daha önce çoğunluğu hiç sinemaya gitmemiş öksüz ve yetim çocuklar için etkinlik düzenlendi.

TÜGVA yetkililerince alışveriş merkezine götürülen 15 çocuk, TRT Çocuk'un mucit kahramanı Aslan'ın animasyon türündeki ikinci sinema filmi olan TRT ortak yapımı "Aslan HÜRKUŞ: Görevimiz GÖKBEY" filmini izledi.

Sinemada ilk kez film izlemenin heyecanını yaşayan çocuklara, patlamış mısır ve hediye de verildi.

TÜGVA Kozlu İlçe Temsilcisi Mahmut Yılmaz, gazetecilere, çocukların çoğunluğunun hayatlarında ilk kez sinemaya geldiklerini belirterek, milli havacılık şuurunun gelişmesi için bu filmi seçtiklerini söyledi.

Filmi izlemeye gelen öğrencilerden 8 yaşındaki Ferman Miraç Aktaş, sinemaya ilk kez geldiğini, çok heyecanlı olduğunu anlattı.

İbrahim Oda da "Daha önce sinemaya gitmemiştim. Şu an da geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

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