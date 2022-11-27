Zonguldak'ta tırın dorsesinden düşen sac nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde tırın dorsesinden düşen sac nedeniyle hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

E.A'nın kullandığı 67 ABE 006 plakalı tır, park yapmak amacıyla Tepeköy Mahallesi 690 Evler Camisi önündeki rampadan çıktığı sırada karşı yönden gelen hafif ticari aracın üzerine tırın dorsesinden sac düştü.

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Nihat K, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada araç hasar gördü. Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yolda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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