Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte uyuşturucu kullanan ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve kullanma aparatı ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.









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