Alaplı'da ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yapıldı

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ZONGULDAK (AA) - Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören ihtiyaç sahibi 550 öğrenciye bot yardımında bulundu.

Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Alaplı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Eğitim Yardım Protokolü" imzalandı.

Alaplı TSO Başkanı Recep Ocak, gazetecilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Alaplı tüccarının, esnafının, eğitim camiasının yanında olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik de 6 yılda 11 okulu eğitim ve öğretim açtıklarını ifade ederek, "Değerli büyüklerime bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.





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