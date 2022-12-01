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Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı

AA

Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplandı

ZONGULDAK (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra Müessesesi'nde meydana gelen maden kazasıyla ilgili soruşturma ve incelemeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettik, takipçisi olacağız." dedi.

GMİS Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, sendika toplantı salonunda Yeşil'in başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Amasra'daki maden kazası ve sonrasında yürütülen soruşturmalar, Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) 30. dönem, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde (MTA) 20. dönem toplu iş sözleşmeleriyle ilgili konular ele alındı.

Yeşil, yaptığı konuşmada, sendikalarının taban delege seçimleriyle 7 şubenin 12. Olağan Genel Kurullarının demokratik bir ortamda, sağduyu içinde, maden ve MTA işçilerine yakışır bir olgunlukla tamamlandığını dile getirdi.

Amasra Müessesesi'nde meydana gelen maden kazasıyla ilgili soruşturma ve incelemeleri yakından takip ettiklerini aktaran Yeşil, "Kazada ihmali bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ettik, takipçisi olacağız. Böylesi kazaların bir daha yaşanmaması için yapılması gerekenleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sendikamız olarak TBMM Araştırma Komisyonu'nda da sunumda bulunduk. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da TBMM'de çalışmalarını sürdüren Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun 23 Kasım'daki toplantısına sendika adına katıldığını belirterek, komisyondaki görüşmeler hakkında Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'na bilgi verdi.


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