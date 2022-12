Görme engeli okuma isteğine engel olmuyor

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli 38 yaşındaki Cihan Dinçer, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümünde eğitim hayatını sürdürüyor.

Kilimli Lisesi'nden mezun olan 38 yaşındaki Dinçer, 2008'te Özlem Dinçer ile evlendi.

Aile sevgisiyle hayata tutunan 2 çocuk babası Dinçer, çocuklarının ve eşinin desteğiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümü'nde sürdürdüğü eğitimini tamamlamak için gün saymaya başladı.

"Azim bütün engelleri aşıyor"

Dinçer, gazetecilere, toplumun, engellilere olan bakış açısını değiştirmesi ve bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Bedensel engelin her şeye engel olmayacağını belirten Dinçer, "Azim bütün engelleri aşıyor. Kesinlikle, 'yapamam' demesinler, her şey yapılabiliyor. Ben görme engelli olarak şu an üniversite bitiriyorum." dedi.

Dinçer, ailesinin her konuda kendisine destek olduğunu anlatarak, onların desteğiyle Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Güvenlik Bölümünde son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ettiğini dile getirdi.

Bir sıkıntıya düştüğünde ilk yardımına koşan kişilerin ailesi olduğunu aktaran Dinçer, "Çocuklarım dünyaya geldikten sonra büyük zorluklarla onlara bakmak zorunda kaldık. Onları büyük zorluklarla büyüttük. O süreçte ben destek oldum, şu anda ise onlar bana destek oluyorlar. Derslerim konusunda olsun her türlü desteklerini sağlıyorlar bana. Birbirimize bu şekilde destek oluyoruz. Birbirimizi tamamlıyoruz."​​​​​​​ diye konuştu.

