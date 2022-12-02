6. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası Zonguldak'ta başladı

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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın ev sahipliği yaptığı 6. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Site Spor Salonu'nda bu yıl 6.'sı düzenlenen organizasyona, 9 ülke, 22 ilden 800'ün üzerinde kadın ve erkek sporcu katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmaların yapıldığı turnuvanın açılış töreninde, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Deniz Şili, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Judo İl Temsilcisi Kemal Çebi'nin yanı sıra yöneticiler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Turnuva, 4 Aralık'ta sona erecek.

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